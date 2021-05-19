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Подпольного оружейника задержали в Петербурге. Он оказался рублевым миллионером

В квартире жителя Петербурга нашли старые пистолеты, патроны и оборудование для переделки оружия

Со спецназом брали квартиру на севере Петербурга сотрудники уголовного розыска. За дверью скрывался подпольный оружейник.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая, на 46-летнего жителя проспекта Испытателей сотрудники полиции вышли в ходе расследования уголовного дела о незаконном сбыте оружия и боеприпасов.

По предварительной информации, у неработающего и ранее не судимого мужчины нашли в квартире целый арсенал: пять пистолетов разных конструкций — от «Нагана» до ТТ с признаками переделки, под сотню патронов разного калибра и не меньше пуль, гильз и капсюлей, а также токарное и слесарное оборудование для изготовления оружия.

Также в помещении обнаружили и почти 1 млн 700 тысяч рублей.

Эксперты признали большую часть найденного оружия пригодным к стрельбе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

bluxer
Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один, извини, очень быстро разбирают.
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