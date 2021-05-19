Подпольного оружейника задержали в Петербурге. Он оказался рублевым миллионером

Со спецназом брали квартиру на севере Петербурга сотрудники уголовного розыска. За дверью скрывался подпольный оружейник.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 мая, на 46-летнего жителя проспекта Испытателей сотрудники полиции вышли в ходе расследования уголовного дела о незаконном сбыте оружия и боеприпасов.
По предварительной информации, у неработающего и ранее не судимого мужчины нашли в квартире целый арсенал: пять пистолетов разных конструкций — от «Нагана» до ТТ с признаками переделки, под сотню патронов разного калибра и не меньше пуль, гильз и капсюлей, а также токарное и слесарное оборудование для изготовления оружия.
Также в помещении обнаружили и почти 1 млн 700 тысяч рублей.
Эксперты признали большую часть найденного оружия пригодным к стрельбе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.