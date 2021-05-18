FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +24
73.70р89.91р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
34
Печать

«В Купчино царь-гроза», «на Черной речке адская сотона». Петербург накрыла мощная гроза

Молнии вспыхивают в темноте, накрывшей Петербург. Их сопровождают раскаты грома. Горожане делятся впечатлениями от буйства стихии.

«В Купчино царь-гроза. Молния только что напротив дома ударила. Никогда такого не видела. Там черным-черно», — пишет читательница Алина. В этом районе, передают местные жители, отключился Интернет провайдера «Скайнет».

«На Черной речке адская сотона. Через приоткрытое окно все залило, и видео не передаёт масштаба происходящего», — сообщает Олеся (сохранена авторская пунктуация и орфография. — Прим. Ред.).

«Улицу Льва Толстого затопило», — докладывает житель Петроградского района.

ПоделитьсяПоделиться

Впечатляющее фото грозового фронта сделали в Усть-Луге:

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (34)

User329
Попал под ливень. Мокрый до нитки, но как-то без негатива. Даже восхищался размахом стихии. Дождик теплый, ветер теплый, вот только по глазам иногда бьет. Красотень! Требую повторения!
260569221
“Сотона» ???
Ф-букварь подарить???
kukuruzza
Мне моя собака не разрешает на балкон и за порог выходить—сразу боком оттирает домой.Хотя она сама грозы боится,на балкон даже под гром вышла—меня спасать.Пересидели грозу на диване с подушкой на собакиной голове))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний