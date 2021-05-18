«В Купчино царь-гроза. Молния только что напротив дома ударила. Никогда такого не видела. Там черным-черно», — пишет читательница Алина. В этом районе, передают местные жители, отключился Интернет провайдера «Скайнет».
«На Черной речке адская сотона. Через приоткрытое окно все залило, и видео не передаёт масштаба происходящего», — сообщает Олеся (сохранена авторская пунктуация и орфография. — Прим. Ред.).
«Улицу Льва Толстого затопило», — докладывает житель Петроградского района.
Впечатляющее фото грозового фронта сделали в Усть-Луге: