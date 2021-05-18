Business Insider: НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму

Учения войск НАТО под названием Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведённые в начале мая командованием спецопераций США в Европе, направлены на отработку манёвров в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщил американский портал Business Insider.
Как утверждается в публикации, идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС мог бы стать Крым, который автор материала назвал «мощной крепостью, защищающей южные рубежи России на суше и в воздухе». На территории полуострова якобы предполагается использовать морских пехотинцев, а также боевые катера специального назначения ВМС США, которые способны скрытно доставлять морпехов к расположенным там российским объектам.
Согласно опубликованной в издании информации, во время учений военные тренировались «эффективно действовать» в разных водоемах. К учениям американских военных присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритании. Сами манёвры проходили в Румынии и ряде стран Восточной Европы.