Business Insider: НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму

Учения войск НАТО под названием Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведённые в начале мая командованием спецопераций США в Европе, направлены на отработку манёвров в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщил американский портал Business Insider.



Как утверждается в публикации, идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС мог бы стать Крым, который автор материала назвал «мощной крепостью, защищающей южные рубежи России на суше и в воздухе». На территории полуострова якобы предполагается использовать морских пехотинцев, а также боевые катера специального назначения ВМС США, которые способны скрытно доставлять морпехов к расположенным там российским объектам.

