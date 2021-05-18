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Business Insider: НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму

Учения войск НАТО направлены на отработку манёвров в случае конфликта с Россией, утверждает американское СМИ

Учения войск НАТО под названием Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведённые в начале мая командованием спецопераций США в Европе, направлены на отработку манёвров в случае военного конфликта с Россией. Об этом сообщил американский портал Business Insider.

Как утверждается в публикации, идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС мог бы стать Крым, который автор материала назвал «мощной крепостью, защищающей южные рубежи России на суше и в воздухе». На территории полуострова якобы предполагается использовать морских пехотинцев, а также боевые катера специального назначения ВМС США, которые способны скрытно доставлять морпехов к расположенным там российским объектам.

Согласно опубликованной в издании информации, во время учений военные тренировались «эффективно действовать» в разных водоемах. К учениям американских военных присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Великобритании. Сами манёвры проходили в Румынии и ряде стран Восточной Европы.

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Комментарии (4)

VictorGugoo
Предлагаю Боширова поставить на стороне моря, Петрова на сухопутной границе. Весь спецназ передохнет от "Новичка" еще на подходе...
Oleg_I
Теоретически, заброс диверсионных групп с украинского побережья Черного моря в Крым - это вполне возможно, хотя и крайне рискованно. У США много разных спецназов, и в том, что они тренируются, нет ничего удивительного.
Dimitry Antonov
Подозреваю, что такой информацией с американским порталом Business Insider поделились Петров и Боширов. Иначе, откуда бы ещё могла взяться подобная чушь?
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