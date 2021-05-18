Введение чипа с помощью шприца — уже реальность. В США разработали микросхему размером с пылевого клеща

Исследователи Columbia Engineering разработали имплантируемую электронную микросхему, которая видна только под микроскопом. Это шаг к развитию чипов, которые можно ввести с помощью иглы для подкожных инфекций для наблюдения для здоровьем пациента, говорится на сайте Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Объём самой маленькой однокристальной системы в мире составляет менее 0,1 мм3. Это сравнимо с размером пылевого клеща. Для питания устройства и беспроводной связи с ним разработчики использовали ультразвук.