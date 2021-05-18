FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +24
73.85р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Введение чипа с помощью шприца — уже реальность. В США разработали микросхему размером с пылевого клеща

Учёные Колумбийского университета Нью-Йорка создали самый маленький чип для инъекций в мире

Исследователи Columbia Engineering разработали имплантируемую электронную микросхему, которая видна только под микроскопом. Это шаг к развитию чипов, которые можно ввести с помощью иглы для подкожных инфекций для наблюдения для здоровьем пациента, говорится на сайте Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Объём самой маленькой однокристальной системы в мире составляет менее 0,1 мм3. Это сравнимо с размером пылевого клеща. Для питания устройства и беспроводной связи с ним разработчики использовали ультразвук.

«Мы хотели посмотреть, насколько далеко мы сможем раздвинуть границы того, насколько маленьким можно будет сделать функционирующий чип», — сказал руководитель исследования Кен Шепард, профессор электротехники Lau Family и профессор биомедицинской инженерии. По его словам, созданная ими микросхема сама по себе не является полноценной функционирующей электронной системой, но как идея должна стать «революционной для разработки беспроводных миниатюрных имплантируемых медицинских устройств, которые могут воспринимать разные показатели, использоваться в клинических приложениях и, в конечном итоге, быть одобренной для использования на людях».

Цель учёных Columbia Engineering — разработать чипы, которые можно вводить в тело с помощью шприца, чтобы они могли передавать из организма с помощью ультразвука информацию о том, что они измеряют локально. На мышах, в частности, испытали устройства, измеряющие температуру тела, но есть еще много возможностей, над которыми работает команда.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AlBerkut
Игла для подкожных инфекций... ИнФекций!!!
Фонтанка, эта 5!!!😂😂😂😂😂😂
kuk-vasyusha
А говорили, прививайтесь, это безопасно)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний