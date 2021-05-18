«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Большая честь, что такая прекрасная душа появилась в моей жизни», — написала 18 мая топ-модель в своем Instagram.

Новорожденная девочка стала первым ребенком Наоми Кэмпбелл. Официально она не состоит в браке. Об отце ребенка «черная пантера» ничего не сообщила.



Ранее модель несколько лет встречалась с совладельцем Capital Group Владиславом Дорониным, однако пара рассталась в 2013 году. В прошлом году они решили обменяться исками.