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Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет

Наоми Кэмпбелл выложила в Instagram фотографию с новорожденным ребенком.

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери. Большая честь, что такая прекрасная душа появилась в моей жизни», — написала 18 мая топ-модель в своем Instagram.

Новорожденная девочка стала первым ребенком Наоми Кэмпбелл. Официально она не состоит в браке. Об отце ребенка «черная пантера» ничего не сообщила.

Ранее модель несколько лет встречалась с совладельцем Capital Group Владиславом Дорониным, однако пара рассталась в 2013 году. В прошлом году они решили обменяться исками.

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Комментарии (5)

ahma
Pотенберг, наверное. он сейчас всё на себя берет.
Brevnault
"Об отце ребенка «черная пантера» ничего не сообщила."
Кабаева, Кривоногих, Кэмпбелл...
Магическая буква или ... придурь?
муматор
сама родила?
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