Ученые представили мобильный прибор, который определяет коронавирус по слюне за полчаса

Ученые Иллинойсского университета в США разработали устройство для тестирования на коронавирус, которое можно использовать где угодно. Об этом 18 мая сообщает портал Medical Xpress.
Новый тест, по словам исследователей, позволяет получить точные результаты из образца слюны менее, чем за полчаса. «Многие из компонентов портативного устройства, используемого в этой технологии, можно напечатать на 3D-принтере, и тест может обнаружить всего одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю жидкости», — утверждается в публикации.
Стоимость устройства составит около 78 долларов, реагенты для тестирования обойдутся еще в 6–7 долларов за тест. В основе разработки лежит технология, благодаря которой специальные искусственные ферменты были запрограммированы на распознавание вирусных генов в организме. Аппарат уже проверили на 104 клинических образцах слюны. Он точно идентифицировал 28 из 30 образцов с положительным результатом на COVID-19 и 73 из 74 образцов — с отрицательным. При этом устройство уверенно отделяет новую инфекцию от других коронавирусов. «Он точно идентифицировал образцы, содержащие новый коронавирус, независимо от того, присутствовали ли в образце другие вирусы», — подчеркнули исследователи.