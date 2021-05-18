Ученые представили мобильный прибор, который определяет коронавирус по слюне за полчаса

Ученые Иллинойсского университета в США разработали устройство для тестирования на коронавирус, которое можно использовать где угодно. Об этом 18 мая сообщает портал Medical Xpress.



Новый тест, по словам исследователей, позволяет получить точные результаты из образца слюны менее, чем за полчаса. «Многие из компонентов портативного устройства, используемого в этой технологии, можно напечатать на 3D-принтере, и тест может обнаружить всего одну вирусную частицу на 1-микролитровую каплю жидкости», — утверждается в публикации.

