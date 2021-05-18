Европейское космическое агентство (ESA) 18 мая опубликовало снимки мощного выброса плазмы, который произошёл на Солнце. Их впервые сделал космический аппарат Solar Orbiter, запущенный на орбиту для наблюдения за звездой Солнечной системы 10 февраля 2021 года.

«По счастливому совпадению три прибора дистанционного зондирования Solar Orbiter зафиксировали пару выбросов корональной массы в дни после самого близкого сближения [с Солнцем на перигелии]», — говорится в сообщении ESA. В тот момент аппарат находился по отношению в Земле позади Солнца, поэтому для загрузки данных потребовалось много времени, они всё ещё анализируются.

Спутник НАСА STEREO-A, который был вдали от линии Солнце — Земля, также поймал проблеск, обеспечив глобальный взгляд на явление.



Solar Orbiter был запущен в рамках совместной миссии ESA и НАСА 10 февраля 2020 года, и в настоящее время он находится в фазе полета перед основной научной миссией, которая начнется в ноябре этого года. Сейчас приборы дистанционного зондирования проходят калибровку во время выполнения определённых задач, в полноценном научном режиме они будут проводить мониторинг постоянно.

В отличие от солнечных вспышек, которые представляют собой всплески излучения, корональные извержения — это выбросы большого количества плазменного вещества. Это важная часть «космической погоды». Частицы вызывают полярные сияния на планетах с атмосферой, но могут вызывать сбои в работе некоторых технологий, а также могут быть вредными для незащищенных космонавтов. Поэтому важно уметь отслеживать их продвижение по Солнечной системе.



Впрочем, этот выброс прошёл мимо Земли и магнитных бурь не вызвал.