FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +24
73.85р89.66р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Петербурженка хотела косить траву на участке, но теперь ей придется завести кошку. Полиция ищет интернет-мошенников

Полиция Петербурга ищет интернет-мошенников, обманувших петербурженку

Пенсионерка пришла с обидой и заявлением в полицию Фрунзенского района. Она стала жертвой интернет-рекламы и получила вместо газонокосилки наполнитель для кошачьего туалета.

Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, накануне около девяти вечера в полицию Купчино пришла 72-летняя жительница Белградской улицы. Она рассказала, что 14 мая «серфила» в Интернете и ей попалась ссылка, ведущая на сайт по продаже аккумуляторной машинки для стрижки газонов Bosh. Цена на сайте была ниже рыночной, и женщина оформила заказ. Буквально через несколько часов ей позвонили и предложили приобрести за небольшую доплату еще одну машинку для стрижки газонов Bosh. Звонившая женщина сообщила, что заказ прибудет посылкой на «Почту России» и его необходимо оплатить при получении.

17 мая пенсионерка пришла в ближайшее отделение почты и оплатила посылку — счет вышел почти на 4 тысячи рублей. Однако, когда дома она её открыла, то выяснилось, что в ней синяя джинсовая кепка со стразами и пакет с кошачьим наполнителем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

aaignat
с котовторником
f0ntan
Какой сайт она серфила? Яндекс-маркет? Сбер-маркет? Алиэкспресс? Озон? Никакой информации
nuga
Шутники,однако.Женщина оденет кепку со стразами и насыпет наполнитель для кота,что тоже неплохо,лучше,чем ничего.Знакомая схема.Мне так прислали носки серебристые тонкие китайские ,таким рупь-ведро,а заказывала совсем другие и дорогие.Эти серебристые носки носить было невозможно-начинали болеть ноги.Сплавляют всякое китайское дерьмо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний