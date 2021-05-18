Петербурженка хотела косить траву на участке, но теперь ей придется завести кошку. Полиция ищет интернет-мошенников

Пенсионерка пришла с обидой и заявлением в полицию Фрунзенского района. Она стала жертвой интернет-рекламы и получила вместо газонокосилки наполнитель для кошачьего туалета.



Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, накануне около девяти вечера в полицию Купчино пришла 72-летняя жительница Белградской улицы. Она рассказала, что 14 мая «серфила» в Интернете и ей попалась ссылка, ведущая на сайт по продаже аккумуляторной машинки для стрижки газонов Bosh. Цена на сайте была ниже рыночной, и женщина оформила заказ. Буквально через несколько часов ей позвонили и предложили приобрести за небольшую доплату еще одну машинку для стрижки газонов Bosh. Звонившая женщина сообщила, что заказ прибудет посылкой на «Почту России» и его необходимо оплатить при получении.

