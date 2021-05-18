Долларовые миллионеры потянулись в российские госбанки

Количество целевых клиентов private banking (персональное банковское обслуживание), у которых финансовые активы превышают 1 млн долларов, в 2020 году выросло в России на
В опубликованном во вторник, 18 мая, исследовании издания Frank RG говорится, что общее число долларовых миллионеров в стране за прошлый год выросло на
Больше всего клиентов private banking у российских госбанков, подсчитали эксперты. Именно они управляют
Вместе с тем, согласно расчетам Credit Suisse, общее количество долларовых миллионеров в России по итогам прошлого года составило 297 тыс. человек, что заметно больше, чем годом ранее (246 тыс.).