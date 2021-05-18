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Долларовые миллионеры потянулись в российские госбанки

Количество целевых клиентов private banking (персональное банковское обслуживание), у которых финансовые активы превышают 1 млн долларов, в 2020 году выросло в России на 10,8 %. Теперь их более 41 тыс. человек против 37 тыс. годом ранее.

В опубликованном во вторник, 18 мая, исследовании издания Frank RG говорится, что общее число долларовых миллионеров в стране за прошлый год выросло на 7 %.

Больше всего клиентов private banking у российских госбанков, подсчитали эксперты. Именно они управляют 75 % пассивов российских миллионеров. Несмотря на резкое падение ставок по валютным вкладам, более половины (55 %) средств самые богатые люди страны всё же хранят именно в валюте.

Вместе с тем, согласно расчетам Credit Suisse, общее количество долларовых миллионеров в России по итогам прошлого года составило 297 тыс. человек, что заметно больше, чем годом ранее (246 тыс.).

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Российские госбанки!
"- Ой, мамочки мои!
- И сколько их у вас?"
ShkVAl
От санкций бегут.
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