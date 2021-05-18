Долларовые миллионеры потянулись в российские госбанки

Количество целевых клиентов private banking (персональное банковское обслуживание), у которых финансовые активы превышают 1 млн долларов, в 2020 году выросло в России на 10,8 % . Теперь их более 41 тыс. человек против 37 тыс. годом ранее.



В опубликованном во вторник, 18 мая, исследовании издания Frank RG говорится, что общее число долларовых миллионеров в стране за прошлый год выросло на 7 %.

