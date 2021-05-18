Под угрозой уничтожения, по словам петербуржцев, оказался розарий, который местные старательно высаживали на Загородном проспекте во дворе дома 38. В этом они обвинили неизвестную женщину, которая якобы представилась районной чиновницей. В самой же администрации, как стало известно «Фонтанке» 18 мая, сотрудницу не признали и поддержали инициативу граждан о цветочном благоустройстве. Сообщение местных жителей появилось 17 мая в группе «Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга» в Facebook. «В наш прекрасный садик, который мы своими руками облагораживаем уже 8 лет, пришла очередная «проверятельница». На этот раз некая блондинка. Не представившись, как это полагается, кто она и откуда, залезла через ограждения, стала ходить прямо по клумбам, где уже высажены семена цветов, начала там топтать и возмущаться, что сакура посажена без ее спроса и цветы наши никому не нужны, что она всё равно снесет все розы, сравняет сад с землёй и оставит тут один шиповник и тополя», — сообщается в группе.

Скриншот из Facebook Поделиться Поделиться







Заместитель главы муниципалитета «Владимирский округ» Виталий Боварь рассказал, что накануне столкнулся с похожей, по описанию местных жителей, женщиной, которая пришла в муниципалитет. «Я поинтересовался, не к нам ли она, на что она ответила, что она в жилкомсервис, а мы в одном здании сидим. Я спросил, откуда она, та ответила, что из администрации района. Когда я увидел то, что произошло в розарии, и описание этой женщины, связал одно с другим», — сказал депутат. Боварь добавил, что подобные благоустройства муниципалитетом всегда поощрялись, а жителям будет оказана поддержка. В администрации Центрального района «Фонтанке» рассказали, что их сотрудники не могли так отнестись к труду жителей. «В отделе благоустройства района заявили, что никто из сотрудников так отреагировать на розарий не мог. Это точно не сотрудник администрации и явно даже не муниципалитета. Это может быть кто угодно, даже недовольный местный житель. Если люди развивают у себя клумбы и пространство у дома, то это только приветствуется. Такие дворы показываются на конкурсах», — сообщили в пресс-службе администрации. Там добавили, что вопрос будет передан в муниципальный округ с просьбой защитить розарий и поддержать местных жителей в их инициативе.

Начальник районного отдела благоустройства Сергей Григорьев подтвердил «Фонтанке», что администрация к угрозам уничтожения розария не причастна. «Я опросил всех своих сотрудников, хотя и без всяких расспросов понимал, что это невозможно. Извините, но мне коллеги чуть ли не у виска покрутили, потому что никто из них не стал бы топтать цветы. Это украшение своего двора, своей территории, и отдел благоустройства не стал бы это портить. На Загородном, 38, прекрасное место, там хорошо жители всё сделали», — добавил он. Тем не менее местные жители опасаются, что от их цветов после непростого разговора с незнакомкой может ничего не остаться, и организовали сбор подписей в защиту розария.