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Петербуржцы узнают, зачем петербургские парадные такие красивые, на примере дома Алексеева

Для чего владельцу доходного дома начала ХХ века надо было так тратиться на отделку парадных, лестничных клеток и квартир? Узнаем на лекции в библиотеке «Линии» 23 мая. Бесплатно, 12+

Фото: citywalls.ru/
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Николай Иванович Алексеев побыл и архитектором двора великого князя Кирилла Владимировича, и советским архитектором (правда, от обозначения даты его смерти в справочниках как-то не по себе, «1930-е»). На одном только Васильевском острове можно устроить настоящую экскурсию «по Алексееву»: Большой проспект, 39/14; 8-я линия, 53; 9-я линия, 34 и 58; 19-я линия, 8, — и, наконец, герой лекции, дом № 19 на 12-й линии. Если дом на 8-й линии фигурирует в разнообразных справочниках и на «Трипэдвайзере» как достопримечательность, то это шестиэтажное здание, построенное в 1913 году (доходный дом О. М. Фогт и Б. А. Попова) — поскромнее. Как написано на одном из ресурсов: «его фасад представляет собою, пожалуй, упрощенный вариант «северного» модерна». Но при все «упрощенности» (читаем там же) — «активная асимметрия, выразительная работа с плоскостью, разнообразная прорисовка окон, высокий щипец, наконец, грубо отесанные гранитные блоки нижних этажей…».

Культуролог Дарья Болотина предлагает посмотреть на жизнь горожанина 1900-х глазами владельца квартиры и познакомиться с философией стиля модерн через детали дома. Слушаем лекцию «Дом архитектора Алексеева: образ повседневности эпохи модерна» в библиотеке «Линии» (8-я линия В. О. 25, 4 этаж) 23 мая, начало в 17:00. Записаться можно на сайте библиотеки Маяковского в разделе «События».

Александра Шеромова

Фото: citywalls.ru/

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