Петербуржцы узнают, зачем петербургские парадные такие красивые, на примере дома Алексеева

Николай Иванович Алексеев побыл и архитектором двора великого князя Кирилла Владимировича, и советским архитектором (правда, от обозначения даты его смерти в справочниках как-то не по себе, «1930-е»). На одном только Васильевском острове можно устроить настоящую экскурсию «по Алексееву»: Большой проспект, 39/14; 8-я линия, 53; 9-я линия, 34 и 58; 19-я линия, 8, — и, наконец, герой лекции, дом № 19 на 12-й линии. Если дом на 8-й линии фигурирует в разнообразных справочниках и на «Трипэдвайзере» как достопримечательность, то это шестиэтажное здание, построенное в 1913 году (доходный дом О. М. Фогт и Б. А. Попова ) — поскромнее. Как написано на одном из ресурсов: «его фасад представляет собою, пожалуй, упрощенный вариант «северного» модерна». Но при все «упрощенности» (читаем там же) — «активная асимметрия, выразительная работа с плоскостью, разнообразная прорисовка окон, высокий щипец, наконец, грубо отесанные гранитные блоки нижних этажей…».

