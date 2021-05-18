БГ покажет Петербургу «Знак огня»

Альбому «Знак огня» скоро исполняется год, но коронавирус творит «чудеса», и концерт-презентация пластинки состоится только сейчас. Зато у поклонников было достаточно времени, чтобы выучить все песни, так что ждем стройный хор фанатских голосов 20 мая в БКЗ «Октябрьский». Несмотря на то, что альбом сольный, Гребенщиков презентует его вместе с группой «Аквариум».

«Знак огня» завершает трилогию сольников БГ, которая началась в 2014 году с релиза альбома «Соль». Тогда пластинка произвела фурор, а музыкальный критик Артемий Троицкий и вовсе назвал альбом «лучшим из написанного и записанного Гребенщиковым за 40 с лишним лет». Спустя 4 года вышло «Время N», а в прошлом году — собственно, «Знак огня».

На него Гребенщиков собирал деньги методом краундфандинга, и кампания была успешна — к 1 февраля 2020 года музыкант собрал примерно 4 с половиной миллиона рублей. Однако в срок альбом не вышел, так как БГ решил доработать некоторые песни. К тому же вмешалась упомянутая уже пандемия, однако в конце июня «Знак огня» всё же увидел свет.



Если вы вдруг пропустили этот релиз, рекомендуем посмотреть пару клипов. Например, «Раста Баста», где БГ будто бы встречает Rammstein, или минималистичный «Вон Вавилон».

