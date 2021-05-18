В России может появиться День геронтолога и гериатра

Владимир Бураков, председатель центрального совета Партии пенсионеров Поделиться Поделиться







Дата выбрана не случайно, 15 мая — день рождения великого русского ученого, лауреата Нобелевской премии Ильи Мечникова, который считается основоположником научной геронтологии. Великий ученый говорил, что пожилой пациент — уникальный клинический феномен с учетом возрастных изменений в организме, влияющих на работу органов, особенности протекания разных болезней. Поэтому важно говорить о специализированной медпомощи пожилым как об отдельном направлении. А еще Мечников утверждал, что в наших силах отодвинуть старость, а цель — лечить ее, как и любую другую болезнь.



— К сожалению, на практике мы видим, что идеи Мечникова находятся в самой начальной стадии воплощения, — заявил Владимир Бураков, председатель центрального совета Партии пенсионеров. — Так, ключевая характеристика здоровья — продолжительность жизни — в России снизилась с 73 до 71 года. За 2020 год число смертельных случаев выросло на 18% по сравнению с 2019 годом. Подобных скачков в послевоенной России было всего два — в 1947 и 1993 годах. Именно поэтому необходимо скорейшее развитие специализированной гериатрической помощи людям старшего поколения.

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Нынешнее законодательство, регулирующее сферу помощи пожилым, перегружено и запутано. Соцобеспечение регулируют 125 нормативных актов, пенсионную сферу —75. Документы часто дублируют друг друга и непонятны простому человеку. Упростить взаимодействие государства с пожилыми мог бы Социальный Кодекс, проект которого собираются внести на рассмотрение Госдумы. По словам Владимира Буракова, если сопоставить количество россиян старше 65 лет и число специалистов в области гериатрии и геронтологии, то получится, что 25 миллионов человек лишены подобной помощи. Сегодня найти специалиста в этой области медицины можно только в крупных медцентрах, где они, как правило, только консультируют.



В простых же поликлиниках гериатров практически нет. Так, по всей стране на 47 млн пенсионеров работает всего 806 гериатрических кабинетов, плановый показатель Минздрава в 1140 тоже довольно скромный. В Санкт-Петербурге, где как минимум миллион жителей старше 65 лет, всего 48 гериатрических кабинетов, 243 гериатрические койки в клиниках и всего один центр, работающий по этой специализации.



Акция памяти медикам, погибшим в период коронавируса, и возложение цветов к памятнику И.И. Мечникова Акция памяти медикам, погибшим в период коронавируса, и возложение цветов к памятнику И.И. Мечникова Акция памяти медикам, погибшим в период коронавируса, и возложение цветов к памятнику И.И. Мечникова Акция памяти: возложение цветов к памятнику И. Мечникова Поделиться Поделиться







Поэтому необходима многоуровневая система гериатрической помощи: кабинеты в каждой поликлинике, гериатрические центры на базе госпиталей ветеранов войн и отделения в многопрофильных медучреждениях. А начинаться создание этой системы должно с подготовки квалифицированных кадров на базе медвузов, разработки методологии их обучения. В России уже принят профессиональный стандарт «Врач-гериатр».

Как подчеркнули в Партии пенсионеров, также основой для развития гериатрической помощи и поддержки пожилого населения в целом могло бы стать создание института Уполномоченного по делам старшего поколения.

Материал подготовлен специально для «Партии пенсионеров»

Фотографии предоставлены пресс-службой «Партии пенсионеров»