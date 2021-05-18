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Нефть Brent впервые за два месяца поднялась выше 70 долларов

Нефть дорожает на фоне ожиданий по поводу роста спроса.

Стоимость барреля североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась до 70,19 доллара, по данным на 10:25 по московскому времени. Последний раз выше 70 долларов Brent поднималась почти два месяца назад.

Трейдеры в комментарии Bloomberg рассказали, что цена растет на фоне ожиданий по поводу роста спроса. Положительное влияние оказывает и спад заболеваемости COVID-19 во всем мире.

Рубль отреагировал на рост стоимости Brent небольшим укреплением по отношению к доллару. За американскую валюту сегодня дают 73,69 рубля.

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