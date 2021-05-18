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Занос привёл к «лобовому» ДТП под Петербургом: в такси «КИА» все целы, погибший — в «Лексусе»

На автодороге Петербург — Псков человек погиб в ДТП из-за выезда на встречку

Смертельная авария произошла в ночь с 17 на 18 мая в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как стало известно «Фонтанке», около 23:40 на 36-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков, между деревнями Зайцево и Большое Верево, столкнулись Lexus RX-300 и KIA Rio. По предварительной версии, 50-летний водитель «Лексуса» неверно выбрал скорость движения, не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу и совершил столкновение со встречным «Рио», принадлежащим частной компании. За рулём второй машины был гражданин Кыргызстана, зарегистрированный в Петербурге.

Скриншот из группы »<a href="https://vk.com/avtogatchina" title="АВТО Гатчина" target="_blank" class="io-leave-page _">АВТО Гатчина</a>»
Скриншот из группы »АВТО Гатчина»
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На месте происшествия скончалась 42-летняя пассажирка «Лексуса». Пострадали, по данным «Фонтанки», пять человек, в том числе оба водителя и, предположительно, муж и сын погибшей женщины.

На записи с места ДТП в группе «Авто Гатчина» «ВКонтакте» видно, что шёл сильный дождь. «КИА» — автомобиль такси. «Лексус» вылетел в кювет. «Сегодня в этом месте валяются осколки: бампер и т. д. Будьте внимательны», — предупреждают в группе.

Скриншот из группы »<a href="https://vk.com/avtogatchina" title="АВТО Гатчина" target="_blank" class="io-leave-page _">АВТО Гатчина</a>»
Скриншот из группы »АВТО Гатчина»

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Комментарии (3)

DEMOMON
Ой, в кои веки такси не виновато.
O-o!
Е-95, Лексус в обгон в ЛО - это обычная картина на дороге. Вне зависимости от трафика. Самое жесткое преступление на дорогах в ЛО наших властей - отсутствие разделения встречных потоков движения, учитывая безумный трафик и не слишком умных наездников
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