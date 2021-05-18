Как стало известно «Фонтанке», около 23:40 на 36-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков, между деревнями Зайцево и Большое Верево, столкнулись Lexus RX-300 и KIA Rio. По предварительной версии, 50-летний водитель «Лексуса» неверно выбрал скорость движения, не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу и совершил столкновение со встречным «Рио», принадлежащим частной компании. За рулём второй машины был гражданин Кыргызстана, зарегистрированный в Петербурге.
На месте происшествия скончалась 42-летняя пассажирка «Лексуса». Пострадали, по данным «Фонтанки», пять человек, в том числе оба водителя и, предположительно, муж и сын погибшей женщины.
На записи с места ДТП в группе «Авто Гатчина» «ВКонтакте» видно, что шёл сильный дождь. «КИА» — автомобиль такси. «Лексус» вылетел в кювет. «Сегодня в этом месте валяются осколки: бампер и