Шестилетний мальчик попал в больницу после прогулки в Муринском парке в Петербурге. А 17-летнему не повезло на детской площадке

Полицейские Калининского района устанавливают обстоятельства, которые привели 6-летнего мальчика на больничную койку. В Невском районе осматривают детскую площадку.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая, накануне около 10 утра в полицию пришло сообщение из детской больницы
Помощь врачей потребовалась 17 мая и 17-летнему жителю Невского района. Его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе увезли из поликлиники на проспекте Солидарности. Выявив у парня компрессионный перелом и травму живота, врачи приняли решение о госпитализации. Медикам пациент рассказал, что получил травмы, упав с качелей.