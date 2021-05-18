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Шестилетний мальчик попал в больницу после прогулки в Муринском парке в Петербурге. А 17-летнему не повезло на детской площадке

Велосипедист сбил дошкольника в парке в Петербурге.

Полицейские Калининского района устанавливают обстоятельства, которые привели 6-летнего мальчика на больничную койку. В Невском районе осматривают детскую площадку.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 мая, накануне около 10 утра в полицию пришло сообщение из детской больницы № 2. К ним днем 16 мая из квартиры на Гжатской улице привезли шестилетнего пациента. Врачи зафиксировали у него перелом пальцев на руке и, оценив состояние как средней тяжести, госпитализировали. Родители мальчика рассказали, что 16 мая около 15:30 ребенка сбил в Муринском парке велосипедист.

Помощь врачей потребовалась 17 мая и 17-летнему жителю Невского района. Его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе увезли из поликлиники на проспекте Солидарности. Выявив у парня компрессионный перелом и травму живота, врачи приняли решение о госпитализации. Медикам пациент рассказал, что получил травмы, упав с качелей.

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Комментарии (1)

Философ (не тролль)
Я сам грешным делом педали кручу, но никогда не понимал тех ..удаков, кто несется, как на гонке, среди людей. Хочешь погонять- 3,14дуй на трек или на дорогу или в безлюдное место, коих полно в округе и там свою удаль демонстрируй. Дебилы, что эти, что электрические самокатчики.
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