Скончалась писательница Екатерина Вильмонт, ей было 75 лет

Автор романов, детских детективов, переводчица Екатерина Вильмонт скончалась на 76-м году жизни. Об этом 18 мая сообщает издательство АСТ, с которым более двадцати лет сотрудничала писательница.
Как уточняют в пресс-службе, Вильмонт умерла два дня назад. О причине смерти и дате похорон пока не сообщается. «Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе. <…> Нам всем будет ее очень не хватать», — добавляют в издательстве.
Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве в семье переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Много лет занималась профессиональным переводом. Первую книгу написала почти в 50 лет и, по собственным словам, села за пишущую машинку практически случайно и скорее ради интереса.
Романы Вильмонт выходили в издательстве АСТ, детские детективы — в серии «Черный котенок» «Эксмо». Суммарный тираж её произведений насчитывает миллионы экземпляров, по их мотивам сняты фильмы «Три полуграции», «Я тебя люблю», «Счастье по рецепту», «Любовь слепа».