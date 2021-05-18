Скончалась писательница Екатерина Вильмонт, ей было 75 лет

Автор романов, детских детективов, переводчица Екатерина Вильмонт скончалась на 76-м году жизни. Об этом 18 мая сообщает издательство АСТ, с которым более двадцати лет сотрудничала писательница.



Как уточняют в пресс-службе, Вильмонт умерла два дня назад. О причине смерти и дате похорон пока не сообщается. «Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе. <…> Нам всем будет ее очень не хватать», — добавляют в издательстве.

