В Китае объявили об участии Путина в открытии ядерного проекта

Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 19 мая удалённо примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного проекта. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. О каком именно проекте идёт речь, не уточняется.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР, его цитирует 18 мая РИА Новости.