В Китае объявили об участии Путина в открытии ядерного проекта

Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин
«Председатель КНР Си Цзиньпин
Россия и Китай давно сотрудничают в атомной отрасли, самый крупный совместный объект — Тяньваньская АЭС. В 2007 году были запущены первый и второй энергоблоки, в
Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин
«Председатель КНР Си Цзиньпин
Россия и Китай давно сотрудничают в атомной отрасли, самый крупный совместный объект — Тяньваньская АЭС. В 2007 году были запущены первый и второй энергоблоки, в
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