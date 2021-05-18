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В Китае объявили об участии Путина в открытии ядерного проекта

Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 19 мая удалённо примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного проекта. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. О каком именно проекте идёт речь, не уточняется.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 19 мая по видеосвязи из Пекина вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства КНР, его цитирует 18 мая РИА Новости.

Россия и Китай давно сотрудничают в атомной отрасли, самый крупный совместный объект — Тяньваньская АЭС. В 2007 году были запущены первый и второй энергоблоки, в 2017-м — третий, в 2020-м — четвёртый. Сейчас ведётся подготовка к началу строительства седьмого и восьмого блоков. Российские специалисты проектируют ядерный остров станции и поставят ключевое оборудование. Ещё одна АЭС с участием России — АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке Китая в провинции Ляонин. В 2019 году Китайская государственная корпорация ядерной промышленности и «Росатом» подписали контракт на сооружение третьего и четвёртого энергоблоков для этой станции.

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Комментарии (4)

Nationalverrater_2
чо за "проект"- свалка ихнего ядерного хххна на месте вырубленных под корень прибайкальских лесов , штоле ? Пилили бы бабло потиху ....не , без понтов и раздувание сопельных пузырей никакого кайфа поцонам нету
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