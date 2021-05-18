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Британцам порекомендовали воздерживаться от поездок в Россию, которую внесли в «жёлтый список»

Жители Великобритании, несмотря на снятие запрета на турпоездки, не должны без крайней необходимости посещать страны «умеренного риска», включая большинство государств Евросоюза и Россию. Об этом заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

«Правительство дало очень четкие официальные рекомендации против посещения стран и территорий из «желтого» и «красного списков». Проводить отпуск в странах из «желтого списка» не следует, — цитирует министра 18 мая ТАСС. — Если страна, куда вы хотите поехать, не включена в «зеленый список», то вам не следует туда ехать за исключением случаев, когда этого требуют чрезвычайные обстоятельства».

Официальный запрет на выезд за рубеж без веской причины перестал действовать в стране 17 мая. Однако в настоящий момент в «зеленый список» стран, по возвращении из которых в королевство не требуется соблюдать карантин, включает лишь 13 стран и территорий, в том числе Австралию и Израиль, и лишь два европейских государства — Исландию и Португалию. В британском «красном списке» стран, где коронавирус представляет повышенную опасность, более 40 государств. Среди «красных» стран: Бангладеш, Индия, Пакистан, Турция, Филиппины, ЮАР и ряд других государств Южной, Центральной и Восточной Африки, все государства Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

«Желтый список» включает больше полутора сотен стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными.

Вернувшись в королевство из этих стран необходимо соблюдать 10-дневный карантин, однако это можно делать дома.

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