Британцам порекомендовали воздерживаться от поездок в Россию, которую внесли в «жёлтый список»

«Правительство дало очень четкие официальные рекомендации против посещения стран и территорий из «желтого» и «красного списков». Проводить отпуск в странах из «желтого списка» не следует, — цитирует министра 18 мая ТАСС . — Если страна, куда вы хотите поехать, не включена в «зеленый список», то вам не следует туда ехать за исключением случаев, когда этого требуют чрезвычайные обстоятельства».

Жители Великобритании, несмотря на снятие запрета на турпоездки, не должны без крайней необходимости посещать страны «умеренного риска», включая большинство государств Евросоюза и Россию. Об этом заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Официальный запрет на выезд за рубеж без веской причины перестал действовать в стране 17 мая. Однако в настоящий момент в «зеленый список» стран, по возвращении из которых в королевство не требуется соблюдать карантин, включает лишь 13 стран и территорий, в том числе Австралию и Израиль, и лишь два европейских государства — Исландию и Португалию. В британском «красном списке» стран, где коронавирус представляет повышенную опасность, более 40 государств. Среди «красных» стран: Бангладеш, Индия, Пакистан, Турция, Филиппины, ЮАР и ряд других государств Южной, Центральной и Восточной Африки, все государства Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты и Оман.



«Желтый список» включает больше полутора сотен стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными.

Вернувшись в королевство из этих стран необходимо соблюдать 10-дневный карантин, однако это можно делать дома.