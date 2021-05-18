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Эрдоган проклял Австрию за появление израильских флагов на госучреждениях

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийские власти за то, что они вывесили флаги Израиля на госучреждениях. Выступление турецкого лидера состоялось 17 мая в Анкаре.

«Проклинаю австрийское государство, вывесившее флаги Израиля на здании офиса канцлера. Вывешивать флаг террористического государства на здании госучреждения — значит быть заодно с террором. Австрия, по всей видимости, пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею [в прошлом] геноцид евреев», — цитирует турецкого лидера ТАСС.

Он также добавил, что все остальные государства, выразившие поддержку действиям Израиля в секторе Газа, «останутся в истории как страны, потворствовавшие убийству детей».

Ранее Эрдоган заявил, что «противодействовать агрессии, которую Израиль продемонстрировал в палестинских городах и Иерусалиме, — это долг чести для всего человечества».

Палестинские радикальные группировки и израильские военные ведут взаимные ракетные обстрелы с 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ). По последним данным, с израильской стороны погибло не менее 10 человек, с палестинской — почти 200, более 6 000 ранены.

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Комментарии (3)

sibor
Должна быть проклята Турция, одобряющая резню мирных жителей. Таков геноцид армян, повторяющийся снова и снова.
Krigsmarin
Спятил совсем султан
xepnuminu
скорей бы уже война. задолбал этот вирус.
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