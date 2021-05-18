Эрдоган проклял Австрию за появление израильских флагов на госучреждениях

«Проклинаю австрийское государство, вывесившее флаги Израиля на здании офиса канцлера. Вывешивать флаг террористического государства на здании госучреждения — значит быть заодно с террором. Австрия, по всей видимости, пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею [в прошлом] геноцид евреев», — цитирует турецкого лидера ТАСС .

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проклинает австрийские власти за то, что они вывесили флаги Израиля на госучреждениях. Выступление турецкого лидера состоялось 17 мая в Анкаре.

Он также добавил, что все остальные государства, выразившие поддержку действиям Израиля в секторе Газа, «останутся в истории как страны, потворствовавшие убийству детей».

Ранее Эрдоган заявил, что «противодействовать агрессии, которую Израиль продемонстрировал в палестинских городах и Иерусалиме, — это долг чести для всего человечества».

Палестинские радикальные группировки и израильские военные ведут взаимные ракетные обстрелы с 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ). По последним данным, с израильской стороны погибло не менее 10 человек, с палестинской — почти 200, более 6 000 ранены.

