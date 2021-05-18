Израиль заявил, что с территории Ливана были выпущены шесть ракет

Шесть снарядов запущены из Ливана по израильской территории, но они не пересекли границу, армия Израиля открыла ответный огонь. Об этом 18 мая сообщает армейская пресс-служба.
«Были засечены шесть неудачных попыток запуска из Ливана, которые не пересекли границу Израиля. В ответ артиллерия армии обороны Израиля открыла огонь по источникам пусков», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
В четверг вечером с территории южного Ливана было выпущено три ракеты в направлении Израиля. Снаряды разорвались в море. Расследованием инцидента занимаются миротворческие силы ООН в координации с армией Ливана. По данным ливанских СМИ, ракеты были выпущены членами палестинских движений, базирующихся в Ливане.
Палестинские радикальные группировки и израильские военные ведут взаимные ракетные обстрелы с 10 мая. Израильская армия нанесла удары по палестинскому анклаву, атакованы около 600 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада» (деятельность организации признана террористической, она запрещена на территории РФ). По последним данным, с израильской стороны погибло не менее 10 человек, с палестинской — почти 200, более 6 000 ранены.