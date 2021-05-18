Израиль заявил, что с территории Ливана были выпущены шесть ракет

Шесть снарядов запущены из Ливана по израильской территории, но они не пересекли границу, армия Израиля открыла ответный огонь. Об этом 18 мая сообщает армейская пресс-служба.

«Были засечены шесть неудачных попыток запуска из Ливана, которые не пересекли границу Израиля. В ответ артиллерия армии обороны Израиля открыла огонь по источникам пусков», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.



В четверг вечером с территории южного Ливана было выпущено три ракеты в направлении Израиля. Снаряды разорвались в море. Расследованием инцидента занимаются миротворческие силы ООН в координации с армией Ливана. По данным ливанских СМИ, ракеты были выпущены членами палестинских движений, базирующихся в Ливане.