ЗСД Фонтанка Фест ограничит движение по участку Западного скоростного диаметра 22 мая

Для движения транспорта закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

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Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

Организаторы ЗСД Фест на время проведения Фестиваля просят использовать альтернативные маршруты по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и приносят извинения за доставленные неудобства.

Точки перекрытий также обозначены на интерактивной карте .

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.



*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.



Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Велопарад, забег и полумарафон по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.



Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

