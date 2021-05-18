ЗСД Фонтанка Фест ограничит движение по участку Западного скоростного диаметра 22 мая

22 мая будут действовать следующие ограничения:
- с 14:00 и до окончания мероприятия (планируемое время 00:00 23 мая) закрыт для транспорта заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении;
- с 14:00 и до окончания мероприятия (планируемое время 00:00 23 мая) закрыто движение транспорта на участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении (в северном направлении движение осуществляется в обычном режиме). Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.
Для движения транспорта закрыты следующие заезды на ЗСД в южном направлении:
- с 14:00 до окончания мероприятия (планируемое время 00:00 23 мая) закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении;
- с 14:00 до окончания мероприятия (планируемое время 00:00 23 мая) закрыт заезд на ЗСД с наб. Макарова в южном направлении.
- Кроме того, с 21:00 до 00:00 будет также закрыт съезд с ЗСД на наб. р. Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на наб. Макарова.
Точки перекрытий также обозначены на интерактивной карте.
Организаторы ЗСД Фест на время проведения Фестиваля просят использовать альтернативные маршруты по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и приносят извинения за доставленные неудобства.
Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.
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Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.
Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
Велопарад, забег и полумарафон по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.
Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.