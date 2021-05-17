В Нижнем Новгороде с детской площадки пропал шестилетний мальчик. Ребенка видели в компании бездомных

Пропавшего шестилетнего мальчика ищут в Нижнем Новгороде около 300 сотрудников полиции, Следственного комитета, волонтеров и местных жителей. Об этом 17 мая сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин.



По предварительной информации, ребенок около 10:00 утра пропал с детской площадки у дома № 10 по улице Гоголя. Улица Гоголя находится в центре Нижнего Новгорода, это район, где много старых двух-, трехэтажных домов, в том числе заброшенных.



По словам Шухрина, мальчик несколько раз попадал на видеокамеры, есть показания свидетелей, видевших ребенка живым и здоровым. «Он где-то здесь, в Нижегородском районе. В час дня, в два часа, в четыре часа его видели или одного, или в компании с бездомными. Есть тут два известных персонажа… Ищем и ребенка, и этих двух мужчин», — рассказал агентству координатор поисково-спасательного отряда.

