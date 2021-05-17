В Архангельской области разбился вертолет Robinson. Есть погибший и пострадавшие

Вертолет Robinson упал в Архангельской области 17 мая. Есть погибший и пострадавшие, сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте Следственного комитета России.

По предварительной информации, в 21:25 поступило сообщение о падении в районе острова Мудьюнг вертолета, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолёта в районе острова Мудьюнг Архангельской области», — говорится в сообщении.