В Крыму решили вопрос с дефицитом воды. Остался вопрос только с одним городом

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, остается вопрос только по устойчивому водоснабжению города Алушта, сообщил 17 мая глава республики Сергей Аксенов.
«Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером», — цитирует Аксенова РИА Новости.
Два новых водохранилища планируется построить в Крыму, одно для нужд Симферополя, второе — Алушты, добавил Сергей Аксенов.
«Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште — 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», — сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала «Миллет».
Кроме того, по его словам, также изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты.
«Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья, их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища», — сказал Аксенов и добавил, что также для нужд Ялтинского региона будет построена опреснительная установка.