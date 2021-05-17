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В Крыму решили вопрос с дефицитом воды. Остался вопрос только с одним городом

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, остается вопрос только по устойчивому водоснабжению города Алушта, сообщил 17 мая глава республики Сергей Аксенов.

«Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Два новых водохранилища планируется построить в Крыму, одно для нужд Симферополя, второе — Алушты, добавил Сергей Аксенов.

«Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште — 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», — сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала «Миллет».

Кроме того, по его словам, также изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты.

«Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья, их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища», — сказал Аксенов и добавил, что также для нужд Ялтинского региона будет построена опреснительная установка.

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Комментарии (15)

fedorsmolov
от ТЭО до стройки - до 5 лет может пройти. Поэтому не стал бы таким оптимистичным быть
Igor_VS
Рой не рой водохранилища. Только бог заведует выделениями воды с небес. Не даст соизволения, ямы будут пустыми.
Dazdraperma
Сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала «Миллет»??? Странно. В Европарламенте и в Киеве утверждают, что Россия в Крыму крымским татарам вообще дышать не позволяет. Сплошные застенки и репрессии. А оно вон как оказывается: отдельный крымско-татарский канал
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