В Крыму решили вопрос с дефицитом воды. Остался вопрос только с одним городом

«Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища емкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште — 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование», — сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала «Миллет».

«Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером», — цитирует Аксенова РИА Новости .

Крым прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, остается вопрос только по устойчивому водоснабжению города Алушта, сообщил 17 мая глава республики Сергей Аксенов.

Кроме того, по его словам, также изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты.



«Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья, их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища», — сказал Аксенов и добавил, что также для нужд Ялтинского региона будет построена опреснительная установка.