Эксперты из РФ оценят возможность запуска туристического сообщения с Турцией

Российские специалисты оценят возможность открытия туристического сообщения с Турцией.
«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведен осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности», — цитирует 17 мая ТАСС сообщение секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей.
Голикова заверила, что Россия готова наладить выпуск вакцины «Спутник V» на территории Турции и оказать «всю необходимую помощь».
Помимо этого Москва предлагает Анкаре в тестовом режиме присоединиться к платформе «Путешествую без СOVID-19».