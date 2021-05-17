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Эксперты из РФ оценят возможность запуска туристического сообщения с Турцией

Россия пообещала помочь Турции в борьбе с коронавирусом

Российские специалисты оценят возможность открытия туристического сообщения с Турцией.

«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведен осмотр туристических объектов на предмет принятых мер безопасности», — цитирует 17 мая ТАСС сообщение секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей.

Голикова заверила, что Россия готова наладить выпуск вакцины «Спутник V» на территории Турции и оказать «всю необходимую помощь».

Помимо этого Москва предлагает Анкаре в тестовом режиме присоединиться к платформе «Путешествую без СOVID-19».

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Комментарии (5)

Norge
Фамилии оценщиков в студию.
Батарейкин
Чо гадать - дед разрешит - полетят, не разрешит - не полетят. Эрдоганчик что-нить ещё сотворит не в том направлении, ещё и помидоры с черешней закроют из-за палочек/бактерий/насекомых итд
syshsun
Представители компетентных органов - это халявщики,которые теперь все лето будут ездить бухать,жрать и чпокаться.
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