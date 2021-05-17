Глава ВОЗ призвал страны избегать «вакцинного апартеида»

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал страны делиться вакцинами, чтобы доступ к препаратам могли получить люди во всём мире. Пока же наблюдается очень нелицеприятное явление.

«Мир находится в условиях «вакцинного апартеида». Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин, — цитирует РИА Новости Тедруса Гебрейесуса, который выступил во время онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира. — Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен».