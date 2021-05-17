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Глава ВОЗ призвал страны избегать «вакцинного апартеида»

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал страны делиться вакцинами, чтобы доступ к препаратам могли получить люди во всём мире. Пока же наблюдается очень нелицеприятное явление.

«Мир находится в условиях «вакцинного апартеида». Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин, — цитирует РИА Новости Тедруса Гебрейесуса, который выступил во время онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира. — Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен».

Руководитель ВОЗ уже не раз призывал нарастить финансирование программы ACT-Accelerator, которая создана для распределения препаратов против коронавирусной инфекции и средств диагностики. Сейчас для этого требуется 19 миллиардов долларов.

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Комментарии (2)

AleksandrP
И ещё глава ВОЗ попросил в своём выступлении развитые страны "не вакцинировать детей и подростков", а передать предназначенные для этого вакцины бедным странам.
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