В Москве в Центральном доме литераторов в понедельник, 17 мая, открылся вечер, посвящённый 75-летию со дня рождения политика, правозащитника и учёной Галины Старовойтовой.
На вечере гостям был представлен фильм, созданный известным кинокритиком и литератором Аллой Гербер совместно с журналистом Андреем Марковым. В основу этого произведения легли архивные материалы — яркие выступления Галины Старовойтовой в российском парламенте, на съездах народных депутатов СССР, на митингах и телевидении, воспоминания о ней её друзей и соратников.
Для участия в вечере в Центральный дом литераторов приехали бывший государственный секретарь России Геннадий Бурбулис, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, сенатор Людмила Нарусова, писатель Виктор Шендерович и многие другие политики, журналисты и деятели культуры, лично знавшие Галину Старовойтову.