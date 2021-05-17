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В Москве представили фильм о Галине Старовойтовой

В честь 75-летия со дня рождения Галины Старовойтовой в Москве проходит вечер её памяти

В Москве в Центральном доме литераторов в понедельник, 17 мая, открылся вечер, посвящённый 75-летию со дня рождения политика, правозащитника и учёной Галины Старовойтовой.

На вечере гостям был представлен фильм, созданный известным кинокритиком и литератором Аллой Гербер совместно с журналистом Андреем Марковым. В основу этого произведения легли архивные материалы — яркие выступления Галины Старовойтовой в российском парламенте, на съездах народных депутатов СССР, на митингах и телевидении, воспоминания о ней её друзей и соратников.

Для участия в вечере в Центральный дом литераторов приехали бывший государственный секретарь России Геннадий Бурбулис, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, сенатор Людмила Нарусова, писатель Виктор Шендерович и многие другие политики, журналисты и деятели культуры, лично знавшие Галину Старовойтову.

Галина Старовойтова (17 мая 1946 — 20 ноября 1998) — советский и российский политический и государственный деятель, специалист в области межнациональных отношений, правозащитник. Кандидат исторических наук, народный депутат СССР (1989–1991), народный депутат России (1990–1993), депутат Государственной думы России (1993–1998).

Была убита 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге.

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