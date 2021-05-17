Петербуржцы рассказали об остановке трамвайного и троллейбусного движения на улице Комсомола в Калининском районе города. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели вечером 17 мая.
По их словам, обесточены также оказались несколько расположенных неподалёку магазинов и здания, которые занимают «Петроэлектросбыт» и ПСК на улице Михайлова, 11. Фотографии с места событий очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
«Специалисты ведут восстановительные работы в районе улицы Комсомола после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ. В зоне отключения жилой застройки нет. Для скорейшего запитывания потребителей на месте работает бригада электросетевой компании», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Россети Ленэнерго». Представительница предприятия позже добавила, что все абоненты были запитаны в 18:35.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что трамвайное и троллейбусное движение по состоянию на 7 часов вечера уже восстановлено.