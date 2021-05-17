Петербуржцы рассказали об остановке трамвайного и троллейбусного движения на улице Комсомола в Калининском районе города. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели вечером 17 мая.



По их словам, обесточены также оказались несколько расположенных неподалёку магазинов и здания, которые занимают «Петроэлектросбыт» и ПСК на улице Михайлова, 11. Фотографии с места событий очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».