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Россияне в 2021 году захватывают больше земли. В среднем по 3 сотки на человека

Росреестр посчитал, сколько соток в среднем захватывают россияне

Столичный Росреестр отчитался о результате проверок в первом квартале нынешнего года. В 97% случаев проверяющие обнаружили нарушения.

Самовольно захваченных участков оказалось в 3,2 раза больше, чем было обнаружено в прошлом году. Обращает на себя внимание рост площади незаконно захваченных участков. Если в прошлом году их средняя площадь составляла 195 квадратных метров, то в 2021 году она увеличилась до 312 «квадратов».

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до введения карантинных мер, количество проверок увеличилось на 15%. И, к сожалению, тенденция по самозахвату земли не снижается. По закону владелец не имеет права самовольно использовать «свободную» землю рядом со своим участком», — комментирует 17 мая Александр Левченков, заместитель руководителя Управления столичного Росреестра.

Штраф за самозахват земли сегодня начинается от 5 000 рублей для физлица. Если установлена кадастровая стоимость участка, то штраф будет начислен из расчёта в 1–1,5% от неё.

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Комментарии (1)

Franklin_Delano_Roosevelt
Берут пример с Правительства Российской Федерации. Им можно, а жителям нельзя? =)
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