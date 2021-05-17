Россияне в 2021 году захватывают больше земли. В среднем по 3 сотки на человека

Столичный Росреестр отчитался о результате проверок в первом квартале нынешнего года. В 97% случаев проверяющие обнаружили нарушения.



Самовольно захваченных участков оказалось в 3,2 раза больше, чем было обнаружено в прошлом году. Обращает на себя внимание рост площади незаконно захваченных участков. Если в прошлом году их средняя площадь составляла 195 квадратных метров, то в 2021 году она увеличилась до 312 «квадратов».

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до введения карантинных мер, количество проверок увеличилось на 15%. И, к сожалению, тенденция по самозахвату земли не снижается. По закону владелец не имеет права самовольно использовать «свободную» землю рядом со своим участком», — комментирует 17 мая Александр Левченков, заместитель руководителя Управления столичного Росреестра.