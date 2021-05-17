Это не вымогательство, это шеринг. В Петербурге появилась альтернативная «платная» парковка

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







О запуске сервиса паркшеринга в Северной столице 17 мая объявили его создатели — петербургский предприниматель с немецкими корнями Давид Мария Мюллер-Мееркатц и его партнеры Ричард Стевенс и Антон Лазарев. Приложение iParkU позволит водителям не только найти парковочное место «в три клика», но и заработать деньги, уступая свое место другим автомобилистам, утверждают разработчики. У тех, кто будет освобождать места за деньги, или машины нет, или совести, возражают автовладельцы.

«Идея создания сервиса iParkU пришла ко мне, когда я спешил на встречу и не мог найти место для парковки. Я решил подойти к водителю, который сидел в машине, и предложил ему небольшую сумму денег, чтобы он освободил место на парковке. Водитель согласился. Я понял, что это может быть бизнес-моделью», — описывает рождение идеи Давид Мария Мюллер-Мееркатц.



Живущий в Петербурге немецкий предприниматель уже становился героем публикаций «Фонтанки». В 2019 году он противостоял планам Смольного построить на месте его бизнес-центра второй выход из метро «Василеостровская». А ярмарка, организованная им возле собственного ресторана, пала жертвой длинных ковшей ККИ. Информационные технологии также не чужды немецкому бизнесмену. Оператор iParkU — ООО «Хайбрикс Рус» принадлежит Мюллер-Мееркатцу на 100%.

Идея стартапа в том, чтобы связать тех, кто хочет припарковаться, с теми, кто готов освободить места и не прочь на этом заработать. Один водитель оставляет в приложении заявку на парковку в определенной локации, а другой — сообщает о готовности дождаться и передать место еще «теплым». Когда «покупатель» и «продавец» находят друг друга, на счете первого блокируется 200 рублей. После того, как желающий припарковаться подъедет и поставит автомобиль, на счет отъехавшего поступает денежное вознаграждение в размере 150 рублей, 50 рублей — комиссия сервиса.



Как рассказал «Фонтанке» акционер и операционный директор проекта Антон Лазарев, в пилотном режиме iParkU работает с начала апреля. Приложение iParkU на платформах в AppStore и Google Play скачали 5 тысяч раз. Заявок на платную парковку было подано около 1 000, «закрытых» сделок — порядка 100. Но создатели рассчитывают, что их количество будет расти. Пользователей, готовых «расшарить» свое место, будут стимулировать кешбэком.

По словам Антона Лазарева, чтобы начать зарабатывать, iParkU нужно примерно 1 000 сделок в день. Только в Москве и Петербурге на дорогах ежедневно перемещаются около 5,5 млн автомобилей, и многие водители испытывают сложности с парковкой, оценивает директор iParkU Ричард Стевенс. «Если в рабочие дни в течение года сервис поможет с парковкой хотя бы 5% автомобилистов двух столиц, то доход достигнет 12 млрд рублей», — отметил он.

Пока акционеры и привлеченный ими бизнес-ангел вложили в проект 45 млн рублей. До конца 2021 года создатели сервиса намерены запустить сервис в Москве, других российских городах-миллионниках, а также европейских столицах — Берлине, Лондоне и Париже. Прямых аналогов сервису паркшеринга нет ни в России, ни в других странах, отмечают разработчики.



От возможных претензий в незаконном использовании городской земли, которой, по сути, являются бесплатные парковочные места, компания рассчитывает защититься с помощью оговорки в условиях соглашения — «ООО «Хайбрикс Рус» не предоставляет в аренду парковочные места, а также не обеспечивает функционирование и техническую эксплуатацию парковки или других услуг парковки и не функционирует как обслуживающая компания».

Но автовладельцы пока сомневаются в востребованности сервиса. «В Петербурге, особенно по сравнению с Москвой, ситуация с парковкой спокойная. В пределах 300 — 400 метров почти всегда найдется свободное не платное место», — комментирует председатель городского клуба автомобилистов «А24» Денис Шубин.

Кроме того, в городе к концу 2021 года как минимум вдвое увеличится зона платной парковки. Это, в том числе, позволит разгрузить центр города. «Никакой проблемы для автомобилиста заплатить 60 рублей сейчас нет», — подчеркивает эксперт. Денис Шубин также опасается, что на паркшеринге попытаются недобросовестно заработать, расставляя «осыпающиеся шестерки» в наиболее проблемных локациях и уступая места за плату. «У человека, который захочет этим заниматься, или машины нет, или совести», — заключил он.



Создатели iParkU возражают против такого «портрета пользователя». По мнению Антона Лазарева, клиентами сервиса станут как те, кто хочет сэкономить время и деньги, так и те, кто озабочен вопросами экологии. Наличие гарантированного места избавит от необходимости нарезать круги и сократит потребление топлива. Судя по отзывам людей, уже протестировавших приложение, оно пришлось по душе тем, кто «недавно сдал на права и плохо паркуется», а также у жителей соседних регионов, которые нечасто бывают в Петербурге и плохо знают город. Другие отмечают, что платформа пока «сыровата» и охват не велик.

Паркшеринг исповедует те же идеалы, что платная городская парковка, считает Антон Лазарев. По мере того, как она будет охватывать центр, на оставшихся бесплатных участках будет возникать все больший ажиотаж. Автоматической защиты от недобросовестных пользователей в приложении пока нет, но есть возможность оставить жалобу. Кроме того, один пользователь может выставлять только одно место в один момент времени.



Но если водитель договорился о платной переуступке, но потом нашел свободное место самостоятельно, платить все равно придется. Правила сервиса запрещают торговлю местами там, где нет проблемы с парковкой, отмечает Антон Лазарев. Но впоследствии планируется техническая доработка — автовладелец будет видеть тепловую карту загруженности конкретной зоны. Правда, откуда iParkU будут получать такие данные, пока не ясно. Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

