Финал детского хоккейного турнира среди команд 2009 года рождения в Саратове завершился массовой дракой. Встретились команды «Айсберг» из Горячего Ключа (Краснодарский край) и «Олимп» из Самары. Драка началась в третьем периоде при счете 6:3 в пользу команды из Краснодарского края.
В массовой потасовке приняли участие даже игроки со скамеек запасных. Успокоить ребят удалось только после того, как на лед вышли тренеры и родители хоккеистов. В результате арбитры приняли решение завершить встречу досрочно. Победителем был назван «Айсберг».