«Роскосмос» выделил 318 миллионов рублей на первую миссию на Венеру

Подрядчик должен «обосновать реализуемость миссии и возможные проектно-конструкторские решения, обеспечивающие исследование атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне», а также «исследовать возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры», пишет 17 мая РИА Новости.

Роскосмос намерен потратить на создание станции «Венера-Д» 318,2 млн рублей до марта 2023 года. Это следует из контракта, заключённого между госкорпорацией и НПО Лавочкина на разработку технического предложения и размещённого на сайте госзакупок.

Запустить автоматическую станцию «Венера-Д» хотят в ноябре 2029 года с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Восточный. Это будет первый в современной истории России аппарат, который отправится к Венере (в советское время было осуществлено десять успешных посадок на эту планету).

Как рассказал в 2019 году замдиректора Института космических исследований РАН Олег Кораблев, вся миссия может обойтись в 17 млрд 370 млн рублей. После первой миссии «Венера-Д» планируется запустить вторую — для изучения атмосферы планеты. Её намерены отправить в июне 2031 года. Третья стартует в июне 2034 года. Её задача — привезти на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

Ранее глава Роскосмоса назвал Венеру «русской планетой». Осенью прошлого года на ней нашли второй признак жизни.