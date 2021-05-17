WP: Белый дом одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов

По данным издания, конгресс был официально уведомлен о предлагаемой продаже 5 мая, это было почти за неделю до того, как ХАМАС, террористическая организация, контролирующая сектор Газа, начала интенсивные ракетные обстрелы Израиля.

Основная часть предлагаемых продаж — это Joint Direct Attack Munitions, или JDAMS, комплекты, которые превращают так называемые «немые» бомбы в высокоточные ракеты. Поставщиком, пишет WP, выступит Boeing.

Однако среди конгрессменов нашлись те, кто поставил под сомнение правильность сделки.

«На прошлой неделе в результате ударов израильских военных погибло много мирных жителей и было разрушено здание, в котором размещалась агентство Associated Press, американская компания, освещающая события в Газе, — приводит WP слова депутата-демократа из комитета палаты представителей по иностранным делам. — Если позволить этой предполагаемой продаже «умных» бомб пройти без давления на Израиль, чтобы он согласился на прекращение огня, это приведет только к новой бойне».

Администрация обязана информировать конгресс о таких продажах, хотя официальное уведомление обычно приходит только после неформального согласия конгресса. После официального уведомления у законодателей есть 20 дней на то, чтобы отказаться от решения.