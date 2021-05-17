WP: Белый дом одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на 735 млн долларов

Вашингтон согласился продать Израилю высокоточное оружие на 735 млн долларов. Об этом 17 мая сообщает The Washington Post.
Основная часть предлагаемых продаж — это Joint Direct Attack Munitions, или JDAMS, комплекты, которые превращают так называемые «немые» бомбы в высокоточные ракеты. Поставщиком, пишет WP, выступит Boeing.
По данным издания, конгресс был официально уведомлен о предлагаемой продаже 5 мая, это было почти за неделю до того, как ХАМАС, террористическая организация, контролирующая сектор Газа, начала интенсивные ракетные обстрелы Израиля.
Однако среди конгрессменов нашлись те, кто поставил под сомнение правильность сделки.
«На прошлой неделе в результате ударов израильских военных погибло много мирных жителей и было разрушено здание, в котором размещалась агентство Associated Press, американская компания, освещающая события в Газе, — приводит WP слова депутата-демократа из комитета палаты представителей по иностранным делам. — Если позволить этой предполагаемой продаже «умных» бомб пройти без давления на Израиль, чтобы он согласился на прекращение огня, это приведет только к новой бойне».
Администрация обязана информировать конгресс о таких продажах, хотя официальное уведомление обычно приходит только после неформального согласия конгресса. После официального уведомления у законодателей есть 20 дней на то, чтобы отказаться от решения.