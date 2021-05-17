Картины Шойгу продали на аукционе за 40 млн. Деньги пойдут на лечение онкобольных

Презентацию лотов провела искусствовед Елизавета Плавинская — член международного союза искусствоведов AICA. Она рассказала гостям об истории создания выставленных на торги работ и об их художественной ценности.

Благотворительный аукцион проходил по личной инициативе Сергея Шойгу. Министр обороны передал в качестве лотов созданные им живописные полотна и графику, декоративно-прикладные изделия из древесины, а также артефакты, связанные с различными эпизодами его жизни.

Ксения Шойгу, которая нередко помогает Сергею Кужугетовичу в его творчестве, отметила в беседе с журналистами: «Любимое дерево папы —кедр. <…> Деревья не рубятся. Находим упавшие, подбираем подходящую древесину. Когда работали над столом, который вошел в число лотов аукциона, мы все буквально пропахли кедром».

По результатам аукциона было собрано 40 млн рублей. Эти деньги направят на помощь детям и взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Часть средств пойдет на повышение квалификации врачей.



«Уже более 13 лет мы помогаем детям и молодым взрослым бороться с опухолями головного и спинного мозга. Спасибо Сергею Кужугетовичу Шойгу за то, что предоставил в качестве лотов свои художественные произведения, свое творчество, свои размышления о жизни, а также Ксении Сергеевне Шойгу за то, этот вечер состоялся. Вырученные средства помогут нашим подопечным намного быстрее выздороветь, выйти в большую жизнь, и дальше дышать, жить, творить», — отметил основатель Фонда, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России Константин Хабенский.



Мероприятие собрало большое количество гостей, в числе которых актеры театра и кино, попечители Фонда и представители бизнеса.



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Фотографии предоставлены благотворительным аукционом «Творчество ради жизни»