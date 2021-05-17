В ЗакСе хотят скорректировать транспортное соглашение с Ленобластью для петербуржцев

Депутаты, в частности, хотят дополнить перечень категорий лиц, проживающих в Петербурге и имеющих право на льготный проезд областным транспортом, детьми (до 18 лет) из многодетных или многодетных приемных семей. Кроме того, предлагается «расширение перечня автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области для петербуржцев, являющихся получателями пенсий, и лицами, достигшими 60-летнего и 55-летнего возраста для мужчин и женщин соответственно».



«В декабре 2020 года мы приняли закон, который утвердил соглашение по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, продлевающее срок действия льготного проезда для жителей города и области в этих соседних друг с другом регионах — с 2021 по 2023 год. <…> Несмотря на все достоинства нынешнего межрегионального соглашения, мы отмечаем определенный дисбаланс в предоставленных жителям города и области возможностях, причем не в пользу петербуржцев, — отмечает председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. — Так, к числу льготных категорий лиц, проживающих в соседнем субъекте РФ, были отнесены обучающиеся общеобразовательных организаций, которые живут в многодетных семьях, в том числе в приемных. Также петербургские пенсионеры имеют право льготного проезда на ограниченном по сравнению с жителями области количестве муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов. В то же время каждый год миллионы жителей Санкт-Петербурга вместе со своими детьми выезжают в теплый сезон за город, чтобы отдохнуть на своих дачных участках или в санаториях Ленинградской области, отправляют своих ребят в летние лагеря. Более 200 тысяч петербургских семей имеют там постоянное жилье. А это и лица предпенсионного и пенсионного возраста, семьи с детьми, которые улучшают свои жилищные условия. Не говоря уже о тех юных петербуржцах, которые учатся в ближайших к нашему городу районах Ленобласти. Именно поэтому наше предложение — устранить это противоречие, сделав доступ к транспортным услугам равным для всех категорий жителей наших регионов».

