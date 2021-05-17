Замначальника ОГИБДД Фрунзенского района взял золото за победу в панкратионе традиционном в чемпионате России по спортивной борьбе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 17 мая, соревнования проводились в Северной столице с 14 по 16 мая. Сотрудник купчинской дорожной полиции Амир Шамхалов стал первым в панкратионе (традиционная древнегреческая борьба) в своей весовой категории.
Шамхалов служит в ГИБДД Фрунзенского района больше 10 лет. В свободное от службы время популяризирует спорт и здоровый образ жизни не только среди коллег, но и среди детей района.
В копилке спортивных достижений у подполковника полиции победы в чемпионатах России и мира по боевому самбо и смешанных единоборствах ММА, боях без правил «М-1», рукопашному бою и дзюдо. Шамхалов также неоднократный призер Всемирных игр полицейских и пожарных, участник легкоатлетических марафонов на дистанции 22 километра.