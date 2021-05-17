На этой неделе ГУП «ТЭК СПб» проведёт гидравлические испытания в десяти районах Петербурга и Ленобласти. Они нужны для подготовки к следующему отопительному сезону.
Расписание на ближайшие дни сообщает пресс-служба предприятия 17 мая:
- 17 и 18 мая — Калининский и Колпинский районы;
- 18 мая — Красносельский район;
- 17, 18, 19, 20 и 21 мая — Московский, Пушкинский и Приморский районы;
- 17 и 20 мая — Петроградский район;
- 19, 20 и 21 мая — Выборгский район;
- 17, 18, 19, 20 мая — Красногвардейский район;
- 20 мая — Тосненский район Ленинградской области.
Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно в разделе «График отключений» на сайте ТЭК.
Всего в этом межотопительном сезоне специалисты предприятия проведут 261 гидравлическое испытание более 4,7 тысячи сетей в 17 районах Санкт-Петербурга и четырех районах Ленинградской области.
Гидравлические испытания — это важная часть подготовки к новому отопительному сезону. Давление в трубопроводах увеличивают на четверть сверх обычной нагрузки, что помогает выявить ненадёжные участки трубопроводов и предупредить прорывы в отопительный период. Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, но всё равно в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта приближаться к таким местам нельзя. О признаках дефектов ТЭК просит сообщать по телефонам: 004, 112 или 8 (812) 601–93–93.