На этой неделе ГУП «ТЭК СПб» проведёт гидравлические испытания в десяти районах Петербурга и Ленобласти. Они нужны для подготовки к следующему отопительному сезону.

Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно в разделе «График отключений» на сайте ТЭК.

Всего в этом межотопительном сезоне специалисты предприятия проведут 261 гидравлическое испытание более 4,7 тысячи сетей в 17 районах Санкт-Петербурга и четырех районах Ленинградской области.

Гидравлические испытания — это важная часть подготовки к новому отопительному сезону. Давление в трубопроводах увеличивают на четверть сверх обычной нагрузки, что помогает выявить ненадёжные участки трубопроводов и предупредить прорывы в отопительный период. Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, но всё равно в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта приближаться к таким местам нельзя. О признаках дефектов ТЭК просит сообщать по телефонам: 004, 112 или 8 (812) 601–93–93.