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В девяти районах Петербурга пройдут испытания: в трубы пустят воду под сильным давлением

На этой неделе ГУП «ТЭК СПб» проведёт гидравлические испытания в десяти районах Петербурга и Ленобласти. Они нужны для подготовки к следующему отопительному сезону.

Расписание на ближайшие дни сообщает пресс-служба предприятия 17 мая:

  • 17 и 18 мая — Калининский и Колпинский районы;
  • 18 мая — Красносельский район;
  • 17, 18, 19, 20 и 21 мая — Московский, Пушкинский и Приморский районы;
  • 17 и 20 мая — Петроградский район;
  • 19, 20 и 21 мая — Выборгский район;
  • 17, 18, 19, 20 мая — Красногвардейский район;
  • 20 мая — Тосненский район Ленинградской области.

Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно в разделе «График отключений» на сайте ТЭК.

Фото: ГУП «ТЭК СПб»
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Всего в этом межотопительном сезоне специалисты предприятия проведут 261 гидравлическое испытание более 4,7 тысячи сетей в 17 районах Санкт-Петербурга и четырех районах Ленинградской области.

Гидравлические испытания — это важная часть подготовки к новому отопительному сезону. Давление в трубопроводах увеличивают на четверть сверх обычной нагрузки, что помогает выявить ненадёжные участки трубопроводов и предупредить прорывы в отопительный период. Температура теплоносителя не превысит 40 градусов, но всё равно в случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта приближаться к таким местам нельзя. О признаках дефектов ТЭК просит сообщать по телефонам: 004, 112 или 8 (812) 601–93–93.

Фото: ГУП «ТЭК СПб»

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