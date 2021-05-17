Школьники, безработные и приезжие. Глава СК описал состав участников несогласованной апрельской акции в Петербурге

Главный следователь страны на молодежном юридическом форуме в Петербурге 17 мая рассказал о том, из кого, по данным СК, состоял костяк участников апрельской несогласованной акции в Петербурге.



Бастрыкин уверен, что на улицы Северной столицы вышли безработные, приезжие из других регионов и старшеклассники.



«Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работает и не учится, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областей», — цитирует главу СК РИА Новости.

