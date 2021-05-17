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Школьники, безработные и приезжие. Глава СК описал состав участников несогласованной апрельской акции в Петербурге

Александр Бастрыкин описал состав участников несанкционированной акции в апреле в Петербурге

Главный следователь страны на молодежном юридическом форуме в Петербурге 17 мая рассказал о том, из кого, по данным СК, состоял костяк участников апрельской несогласованной акции в Петербурге.

Бастрыкин уверен, что на улицы Северной столицы вышли безработные, приезжие из других регионов и старшеклассники.

«Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работает и не учится, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областей», — цитирует главу СК РИА Новости.

При этом приезжие, по словам Бастрыкина, — это зрелые люди, чаще всего прогоревшие бизнесмены: «они агрессивно настроены».

Меньше в несогласованных акциях стало студентов, уверял участников форума руководитель СК РФ. Их сменили 14–15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна «движуха».

Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек, в том числе около 4,5 тысячи человек — в Петербурге.

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Комментарии (5)

SapienS
Собственно комментаторы, плачущие о том как всё плохо, в большинстве своем те же школьники, безработные, и приезжие. У взрослого состоявшегося рабочего человека, как правило всё хорошо.
265962070
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HomerMP
Нет оснований не доверять словам человека у которого в руках такая лупа.
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