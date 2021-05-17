Польша утверждает, что поймала «российского шпиона». Он мог передать в Москву военные секреты

Польские спецслужбы рассказали о задержании гражданина республики, сотрудничавшего с Россией.
«Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, сотрудничавшего со спецслужбами России. Он мог передать военные материалы», — сообщает 17 мая издание Polsatnews со ссылкой на координатора спецслужб.
Задержанному 43 года. Он якобы передавал российским спецслужбам материалы, касающиеся армии, юридических лиц, а также отдельных граждан Польши. Агентство внутренней безопасности опросило несколько свидетелей и провело обыски. Другие материалы дела засекречены.
Предполагаемый шпион признал себя виновным.