Серьезная авария с участием двух трамваев произошла утром 17 мая в Казани. В больницу увезли четырех человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс», в 6:50 понедельника возле железнодорожной платформы Компрессорный в восточной части Казани столкнулись два трамвая. На фото с места аварии видно, что кабина одного из составов от удара оказалась буквально всмятку.
По информации пресс-службы Минздрава Татарстана, в результате ДТП пострадали четыре человека: два вагоновожатых и два кондуктора. Их доставили в больницу с различными травмами. По информации «Татар-информ», пострадали мужчины 27, 50 и 64 лет, один из которых в результате аварии потерял ногу, и 54-летняя женщина.
ГИБДД устанавливают причины столкновения. Прокуратура Казани организовала проверку по факту ДТП.