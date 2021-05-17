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Один трамвай в Казани так догнал другой, что травмы получили четыре человека

Четыре человека пострадали в столкновении двух трамваев в Казани

Серьезная авария с участием двух трамваев произошла утром 17 мая в Казани. В больницу увезли четырех человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс», в 6:50 понедельника возле железнодорожной платформы Компрессорный в восточной части Казани столкнулись два трамвая. На фото с места аварии видно, что кабина одного из составов от удара оказалась буквально всмятку.

По информации пресс-службы Минздрава Татарстана, в результате ДТП пострадали четыре человека: два вагоновожатых и два кондуктора. Их доставили в больницу с различными травмами. По информации «Татар-информ», пострадали мужчины 27, 50 и 64 лет, один из которых в результате аварии потерял ногу, и 54-летняя женщина.

ГИБДД устанавливают причины столкновения. Прокуратура Казани организовала проверку по факту ДТП.

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Комментарии (2)

RemyMartin
Фонтанку прокопали до Казани?
Сергей Федоров
Анекдот: "Как сообщает Агентство Новостей, в Энске прошли первые в мире гонки трамваев. Удивительно то, что первым к финишу пришёл трамвай №14, который первым вышел со старта.
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