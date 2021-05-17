Два пешехода пострадали в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Петербургский случай попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.
Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей, 17 мая в 7:17 на Муринской дороге в ЖК «Новая Охта» «Рено» не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил спешившего на автобус пешехода», — пишет он. На записи видно, как автомобиль проезжает через «зебру» и слева в него врезается бегущая девушка-пешеход, видимо, в спешке не заметившая машину. Судя по видео, в результате ДТП она травмировала ногу.
Другой наезд произошел поздним вечером воскресенья. Как стало известно «Фонтанке», в 23:30 16 мая на 2-м километре дороги Петербург — Колтуши, в Янино, водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь от Колтушей в сторону Петербурга, сбил мужчину лет 35–40, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии.