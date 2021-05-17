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Пешеходы поплатились за спешку: девушка врезалась в «Рено» по пути к автобусу, мужчина перебегал дорогу не по «зебре»

Двое пешеходов попали под колеса автомобилей из-за спешки в Петербурге и Ленобласти

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_15087054" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Два пешехода пострадали в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти. Петербургский случай попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Андрей, 17 мая в 7:17 на Муринской дороге в ЖК «Новая Охта» «Рено» не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил спешившего на автобус пешехода», — пишет он. На записи видно, как автомобиль проезжает через «зебру» и слева в него врезается бегущая девушка-пешеход, видимо, в спешке не заметившая машину. Судя по видео, в результате ДТП она травмировала ногу.

Другой наезд произошел поздним вечером воскресенья. Как стало известно «Фонтанке», в 23:30 16 мая на 2-м километре дороги Петербург — Колтуши, в Янино, водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь от Колтушей в сторону Петербурга, сбил мужчину лет 35–40, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_15087054" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Маэстро
По ПДД водитель Рено виноват. Но, уважаемые пешеходы, когда перед вами выбор: опоздать на автобус (троллейбус, трамвай) или оказаться в больнице или, не дай Бог, на кладбище, ваш выбор меня поражает!!!
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Пешеход врезался в рено в Новой Охте, а не авто его сбила
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