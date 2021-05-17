На любимой туристами и горожанами Дворцовой площади теперь не разгуляешься. Её перегородили из-за подготовки к предстоящим мероприятиям.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 17 мая проход по площади закрывают ограждения. Монтируется сцена, установлены палатки и другие конструкции. К Александровской колонне приблизиться нельзя, в арку Главного штаба войти можно.



В центре Петербурга в ближайшее время планируется проведение книжной ярмарки, празднования Дня города, последнего звонка. В Петропавловской крепости также ведётся подготовка к культурным мероприятиям.

