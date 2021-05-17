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Дворцовую в Петербурге перегородили, к Александровской колонне не подойти

На любимой туристами и горожанами Дворцовой площади теперь не разгуляешься. Её перегородили из-за подготовки к предстоящим мероприятиям.

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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», утром 17 мая проход по площади закрывают ограждения. Монтируется сцена, установлены палатки и другие конструкции. К Александровской колонне приблизиться нельзя, в арку Главного штаба войти можно.

В центре Петербурга в ближайшее время планируется проведение книжной ярмарки, празднования Дня города, последнего звонка. В Петропавловской крепости также ведётся подготовка к культурным мероприятиям.

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Комментарии (24)

265962295
И опять Фейк-ньюс. Гулял только что вокруг Александровской колонны с друзьями.
265112722
Как же хомячки возбудились на слово "забор". Сколько себя помню, всегда перед праздниками, когда устанавливают сцену, ставят забор. В чем проблема-то?
Батарейкин
Надо больше заборов!!! И обязательно контрольный забор вдоль забора!
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