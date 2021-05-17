«Еще и приплатили». Холдинг «Акрон» принял станки «Севкабеля»

По информации «Фонтанки», 14 мая новый конкурсный управляющий завода «Севкабель» Кирилл Пестряков оспорил в арбитраже Петербурга и Ленобласти договор хранения оборудования «Севкабеля», заключенный между предыдущим управляющим и компанией «СКТ Групп» холдинга «Акрон». По мнению заявителя, сделка фиктивна. Заметим, что по делу о банкротстве «Севкабеля» перед майскими праздниками 13 Арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который признал предприятие банкротом по долгу перед банком «Траст» на 2,2 миллиарда рублей. Таким образом, «Траст» перестал быть контролирующим кредитором. Суд также отстранил связанную с «Трастом» конкурсного управляющего Савчук, назначив Пестрякова. Последний, как недавно сообщил «Коммерсантъ», 8 мая попросил привлечь к субсидиарной ответственности топ-менеджеров банка «Траст», решения которых, по его мнению, стали причиной банкротства «Севкабеля». Как ранее сообщало наше издание, практически все 500 работников предприятия уволены, а оборудование вывезено. Факт не очень совпадает с предыдущим публичным заявлением «Траста» о том, что «линейка производства и рабочие места будут сохранены».

Управляющий Пестряков подтвердил «Фонтанке» поданное им заявление в арбитраж. Прокомментировал и позицию: «Когда я приступил к изучению документации завода, в том числе, разумеется, сделок моей предшественницы, заметил, что по договору ответственного хранения станков предусматривается право хранителя использовать оборудование по прямому назначению. На мой взгляд, это фактически аренда. К тому же за это «Севкабель» платит из своей конкурсной массы по 100 тысяч в месяц. Получается, им еще и приплатили». По подсчетам нашего собеседника, рыночная стоимость аренды такого дорогостоящего кабельного оборудования (в 2017 году оно куплено за 600 миллионов рублей) должна быть около 10 миллионов рублей ежемесячно. Что касается ООО «СКТ Групп», с которым заключен договор о хранении в Пскове, эта фирма входит в холдинг «Акрон» крупного самарского бизнесмена Павла Морозова. Группа в лице ООО «Инкатех» в январе 2021 года выкупила у Сбербанка права требования к «Севкабелю» на 3,3 миллиарда рублей, став крупнейшим кредитором банкрота («Акрон» занимается вторичной переработкой цветных металлов и на базе выкупленных активов может создать собственное кабельное производство).