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Пассажирка не знала, к кому села. После погони со стрельбой по Стачек опасное такси совершило прыжок

В Петербурге задержан наркозависимый таксист-частник без прав

Со стрельбой задерживали нарушителя минувшим вечером в Кировском районе Санкт-Петербурга. Как оказалось, это таксист-частник с богатой криминальной биографией. Женщина, севшая в его машину, об этом не знала и пережила несколько неприятных минут.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние секунды погони и финальное ДТП, когда автомобиль въехал на тротуар, пробил ограждение и перепрыгнул через его бетонное основание. Запись есть в распоряжении «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»

Как сообщает 17 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, вчера в 22:30 у дома 46 по проспекту Стачек сотрудники ДПС заметили «КИА Рио», развернувшийся через двойную сплошную линию, и дали ему сигнал остановиться. Водитель в ответ увеличил скорость. Сотрудники ГИБДД начали преследование. Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, и инспектор ДПС решил использовать табельное оружие. Он сделал один предупредительный выстрел вверх и два — по колёсам «Рио». Водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

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Об инциденте рассказывают и в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам очевидцев, водитель сделал полицейский разворот через сплошную, и полиция организовала погоню. Скорость была высокой, погоня короткой. Водитель снёс не только ограду, но и столб под ноль. Самому мужчине «скорая голову только перебинтовала, пассажирка вообще как ни в чём не бывало ходила». «Судя по поведению девушки, которая вылезла с заднего места, забрала вещи и ответила полицейским, что водитель ей незнаком, это может быть такси», — предполагали очевидцы.

Они оказались правы. По данным ГУ МВД, за рулём был 41-летний неработающий петербуржец, зарабатывающий частным извозом несмотря на то, что в начале мая его лишили прав. Также за нарушение ПДД он привлекался к уголовной ответственности. В салоне вместе с мужчиной находилась испуганная пассажирка. «В результате применения табельного оружия пострадавших нет», — подчёркивается в сообщении.

Водитель злоупотребляет наркотиками. Наркотическое средство полицейские нашли и в салоне его машины. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции, составили в отношении него ряд протоколов, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. После проведения экспертизы гражданин может стать фигурантом ещё одного уголовного дела — о незаконном обороте наркотиков.

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Комментарии (16)

LindaMc
интересно, а если бы девушка пострадала или не дай бог погибла бы в аварии от такой полицейской заботы?
AlBerkut
Типичный таксираст...
vic_5e4cd1938d1a8
Что хотел сказать автор заметки предложением: "Водитель злоупотребляет наркотиками." ?
Видимо, что наркотики можно употреблять и не злоупотребляя, так скащать, в меру. Не иначе, автор по себе знает такую меру
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