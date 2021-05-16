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В пригороде Иерусалима при обрушении трибуны в синагоге пострадали около 60 человек

В синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв обрушилась трибуна во время службы, посвященной празднику Шавуот. Об этом 16 мая сообщает Times of Israel.

По данным издания, три человека получили тяжелые ранения, всего же пострадали около 60. Как видно на записи, появившейся в соцсетях, синагога забита людьми, под которыми внезапно рушится пол.

Шавуот, или Пятидесятница — один из трех паломнических праздников в иудаизме, посвященный дарению евреям Торы на горе Синай.

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Комментарии (1)

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.... причём падает та часть, где сидят ортодоксы ...
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