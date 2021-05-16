В синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэв обрушилась трибуна во время службы, посвященной празднику Шавуот. Об этом 16 мая сообщает Times of Israel.
По данным издания, три человека получили тяжелые ранения, всего же пострадали около 60. Как видно на записи, появившейся в соцсетях, синагога забита людьми, под которыми внезапно рушится пол.
JUST IN - Dozens injured after bleachers collapse at a synagogue in Givat Ze'ev, a town northwest of Jerusalem.pic.twitter.com/5pzfpO5wc9— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 16, 2021
Шавуот, или Пятидесятница — один из трех паломнических праздников в иудаизме, посвященный дарению евреям Торы на горе Синай.