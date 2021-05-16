Заболеваемость и госпитализация пациентов с коронавирусом растут в Петербурге почти на треть

Неделю назад к медикам за день обратились 402 человека с коронавирусом, сегодня — уже 508. Почти так же, на 26,35%, растет и госпитализация взрослых пациентов с COVID-19: с 353 в сутки до 446. За неделю на 6,38% увеличилось количество активно больных коронавирусом: с 14 481 пациента до 15 405.



Сейчас в Петербурге для больных COVID-19 развернуто 5248 коек, из них свободны 13,9% (729). Доля тяжелых больных составляет 23%, на ИВЛ находятся 194 человека.



«В Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19. При симптомах острой респираторной вирусной инфекции рекомендуется не покидать дом и обязательно вызвать врача на дом... Необходимо также строго соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах», — подчеркивают в межведомственном совете. И призывают всех горожан прививаться от коронавируса.

