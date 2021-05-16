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Заболеваемость и госпитализация пациентов с коронавирусом растут в Петербурге почти на треть

По сравнению с прошлым воскресеньем в Петербурге на 28,86% увеличилось количество зарегистрированных за сутки случаев COVID-19. Об этом сообщается 16 мая в справке межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией при Смольном.

Неделю назад к медикам за день обратились 402 человека с коронавирусом, сегодня — уже 508. Почти так же, на 26,35%, растет и госпитализация взрослых пациентов с COVID-19: с 353 в сутки до 446. За неделю на 6,38% увеличилось количество активно больных коронавирусом: с 14 481 пациента до 15 405.

Сейчас в Петербурге для больных COVID-19 развернуто 5248 коек, из них свободны 13,9% (729). Доля тяжелых больных составляет 23%, на ИВЛ находятся 194 человека.

«В Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19. При симптомах острой респираторной вирусной инфекции рекомендуется не покидать дом и обязательно вызвать врача на дом... Необходимо также строго соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах», — подчеркивают в межведомственном совете. И призывают всех горожан прививаться от коронавируса.

Пока полный цикл вакцинации в Северной столице прошли 518 527 человек. Общий запас вакцины в городе составляет 181 122 комплекта.

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Комментарии (3)

264958451
-При симптомах острой респираторной вирусной инфекции рекомендуется не покидать дом и обязательно вызвать врача на дом-

Да вы что? Ничего что врач домой к вам не прибежит при "симптомах орви"? В поликлинике говорят, если можете ходить и не сильно кашляете, то сами идите до терапевта. А если будет совсем плохо - вызовите скорую.
AlexZZZ
Где правда? Цифры в справке и в официальной статистике отличаются.
bluxer
Неужели "мобилизационный потенциал" за год не исчерпан? Или больные по второму (пардон, по третьему) кругу пошли?
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