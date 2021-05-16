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На севере Петербурга после неудачной попытки легковушки перестроиться стало на один светофор меньше

ДТП на Богатырском проспекте в Петербурге попало на видео

Два автомобиля столкнулись у одного из разворотов в Приморском районе Петербурга вечером 16 мая. Жертвой пал светофор.

Видеозапись с места аварии оказалась в распоряжении «Фонтанки». Два водителя не смогли разъехаться на Богатырском проспекте, рядом с Планерной улицей. Один автомобиль двигался прямо в правом ряду, второй сманеврировал, чтобы уйти на разворот. Соприкосновение отправило первого прямо в опору светофора. По предварительной информации, водители и их пассажиры не пострадали.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

GreenGrass
Писатель-фантаст...правый ряд))
На видео "белый" беспардонно подрезает движущийся по левой крайней полосе автомобиль... Левый поворот и разворот там запрещен.
Alex000
Э-э-э. Во-первых на какой "разворот" оно со второго ряда?
Во-вторых, там везде стрелки прямо...
Ифка
бедолага
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