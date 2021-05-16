Два автомобиля столкнулись у одного из разворотов в Приморском районе Петербурга вечером 16 мая. Жертвой пал светофор.
Видеозапись с места аварии оказалась в распоряжении «Фонтанки». Два водителя не смогли разъехаться на Богатырском проспекте, рядом с Планерной улицей. Один автомобиль двигался прямо в правом ряду, второй сманеврировал, чтобы уйти на разворот. Соприкосновение отправило первого прямо в опору светофора. По предварительной информации, водители и их пассажиры не пострадали.
«Фонтанка.ру»