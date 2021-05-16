Жители города Мурино в Ленобласти устроили потасовку из-за смеха и женщины. Зрители тоже веселились.
Видео, на котором запечатлена драка, опубликовано 16 мая в паблике «Девяткино LIVE | Мурино». На кадрах видно, как молодые люди в белых майках налетают друг на друга с кулаками, был и удар ногой в полете. Кто-то старательно бьет лежачего.
За кадром девушка со смехом и легкой ноткой отчаяния комментирует: «Мы живем в Мурино».
Девяткино LIVE | Мурино / vk.com
Как пишет 47news, на бульваре Менделеева, где и разворачивались события, было немало очевидцев. Конфликт, по одной из версий, начался из-за девушки и со слов «иди сюда, чего ржешь». Видели муринцы и бутылку-розочку, и кастет. Закончилось действо без участия полиции, кого-то разняли, кто-то убежал.