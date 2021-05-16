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«Мы живем в Мурино». Субботний вечер жителей соседнего с Петербургом города прошел на фоне драки с «розочками» и кастетами

Массовая драка на бульваре Менделеева в Мурино попала на видео

Жители города Мурино в Ленобласти устроили потасовку из-за смеха и женщины. Зрители тоже веселились.

Видео, на котором запечатлена драка, опубликовано 16 мая в паблике «Девяткино LIVE | Мурино». На кадрах видно, как молодые люди в белых майках налетают друг на друга с кулаками, был и удар ногой в полете. Кто-то старательно бьет лежачего.

За кадром девушка со смехом и легкой ноткой отчаяния комментирует: «Мы живем в Мурино».

Девяткино LIVE | Мурино / vk.com

Как пишет 47news, на бульваре Менделеева, где и разворачивались события, было немало очевидцев. Конфликт, по одной из версий, начался из-за девушки и со слов «иди сюда, чего ржешь». Видели муринцы и бутылку-розочку, и кастет. Закончилось действо без участия полиции, кого-то разняли, кто-то убежал.

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Комментарии (10)

NAFTALIN 2000-2036
возможно это свадьба... воскресенье. многие в праздничных белых майках, спортивных штанах, дерутся. не, точно - свадьба
ivan5_5e4d10fe646f6
Думал мурино это село как кудрово
sektor7
Какое отношение областные сюжеты имеют к петербургской Фонтанке.
В 47 ньюс.
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