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Экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство. В Кремле напомнили о «бюрократических процедурах»

Бывшая сотрудница Госдепа просит российское гражданство у Путина

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советница президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Свое заявление она сделала в эфире телеканала НТВ 16 мая. «Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня <...> Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor (предатель — прим. ред.), человек, который против Америки», — сказала Масси (цитата по РИА Новости). По ее словам, она посвятила много лет сближению двух стран и хочет остаться в России, чтобы «продолжить свое дело».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил в ответ на эту просьбу, что «на этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры».

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году, училась в Сорбонне в Париже. С 1984 по 1988 годы была советником Рейгана по отношениям с СССР. Она написала несколько книг о России, в том числе «Земля Жар-птицы. Краса былой России» (1980) и «Павловск: Жизнь русского дворца» (1990).

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Комментарии (5)

bluxer
И вообще. Президентские указы о приеме в гражданство - интересное чтение. Попробуйте. Немножко по-другому будете смотреть на мир.
265869877
Совсем бабуля збрендила))
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