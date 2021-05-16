Экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство. В Кремле напомнили о «бюрократических процедурах»

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советница президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Свое заявление она сделала в эфире телеканала НТВ 16 мая. «Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня <...> Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor (предатель — прим. ред.) , человек, который против Америки», — сказала Масси (цитата по РИА Новости ). По ее словам, она посвятила много лет сближению двух стран и хочет остаться в России, чтобы «продолжить свое дело».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил в ответ на эту просьбу, что «на этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры».



Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году, училась в Сорбонне в Париже. С 1984 по 1988 годы была советником Рейгана по отношениям с СССР. Она написала несколько книг о России, в том числе «Земля Жар-птицы. Краса былой России» (1980) и «Павловск: Жизнь русского дворца» (1990).

